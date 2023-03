Geoffroy a inventé un abri thermique pour les personnes sans-abris

De la mousse isolante, de l’aluminium et des années de travail. “L’Iglou”, un abri isotherme qui permet de protéger les SDF des intempéries, a vu le jour en 2017 dans la tête de Geoffroy de Reynal. "Un dispositif d’urgence, mais pas une solution en soi”, précise d’emblée son inventeur.

C’est sur la terrasse de sa coloc’ que les premiers prototypes de "l’Iglou" voient le jour. Geoffroy rentre d’une mission aux Etats-Unis comme ingénieur en énergies renouvelables. La question de la précarité lui trotte dans la tête depuis qu’il a quitté son village natal pour rejoindre de grandes villes comme Paris ou Bordeaux.

Grâce à un système d’isolation, le dispositif permet d’augmenter la température en utilisant la chaleur corporelle. Les premiers retours sont positifs. Mais "l’Iglou" ne parvient pas à s’imposer en France, suite à un blocage politique. Un entrepreneur français expatrié en Tchéquie propose alors à Geoffroy de développer son concept. Depuis, plus de 1200 "Iglous" sont exportés partout dans le monde.

En Belgique, c’est en 2022 que l’association ‘Human Smile’ distribue les premiers "Iglous" à Bruxelles, grâce à des dons privés. Une expérience-pilote dont a bénéficié Florian. "L’Iglou a changé ma vie. Je me sentais en sécurité. J’ai pu aussi y mettre mes affaires la journée pour chercher du travail." Deux mois plus tard, l’homme retrouve un logement, avec l’aide de l’association. "On estime que “l’Iglou” n’est pas une habitation. C’est une phase qui permet de protéger ces personnes pendant la période de froid et d’entamer un processus de réinsertion", précise Fadi Chioua, l’un des responsables. Rien qu’à Bruxelles, 5000 personnes seraient SDF. "Notre rêve serait qu’il n’y ait plus "d’Iglou", conclut Fadi, "mais c’est la réalité et on doit s’y adapter".