Geoffrey Valenne, coach intérimaire du Standard : "Deila prenait de la place dans le vestiaire... les joueurs ont été affectés par son départ"

Geoffrey Valenne a vécu une première plutôt chaotique le sur le banc du Standard, humilié par le Cercle Bruges pour son dernier match à domicile de la saison (0-4). Nommé entraîneur intérimaire suite au départ de Ronny Deila, l’originaire de Braine-le-Comte s’est confié au micro de Lancelot Meulewaeter après la lourde défaite subie samedi soir.

"Reprendre ce rôle est ingrat à l’heure actuelle. Mais je suis un employé du club. On a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes pour préparer ce match. Les joueurs avaient bien répondu à l’entraînement, je m’attendais à quelque chose de positif de leur part. Ça n’a pas été le cas… À partir du moment où on n’a pas des joueurs à 100%, c’est compliqué. C’est un peu l’analyse de cette saison. Il nous fallait 12-13 joueurs compétitifs qui se donnaient à 110% chaque semaine pour pouvoir exister. Ce soir on ne pouvait rien revendiquer face à cette équipe du Cercle qui a été meilleure que nous", a déclaré Valenne, réaliste.

L’entraîneur est ensuite revenu sur le départ de Ronny Deila : "Ce qui s’est passé en semaine est très compliqué. Beaucoup de joueurs appréciaient le coach. Il a fallu du jour au lendemain tourner le bouton sur off. Malheureusement, les joueurs ont été affectés par son départ. Gérer le départ d’un coach n’est jamais évident, surtout quand ça fonctionne. Deila était symbolique et charismatique. Il prenait énormément de place dans le vestiaire".

"J’ai appris énormément à ses côtés. C’est le foot… il a pris sa décision et je la respecte car humainement, chacun a le droit de prendre des décisions. Mais je suis déçu", a conclu Geoffrey Valenne.