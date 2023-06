Geoffrey Valenne avant le dernier match du Standard à Gand : "Les joueurs ne sont pas encore en vacances"

Dernier devoir de la saison pour le Standard qui se déplace à la Gantoise ce samedi. Un match sans enjeu pour les Rouches, qui n’ont plus rien à gagner, ni à perdre, face à des Buffalos d’ores et déjà assurés de terminer en tête des Europe Playoffs. Après une semaine plutôt chahutée avec l’annonce du départ de Ronny pour le Club de Bruges, les joueurs de Sclessin et Geoffrey Valenne, l’entraîneur intérimaire, entendent bien terminer sur une note positive cette saison contrastée.

Une semaine après le départ de Ronny Deila et son adjoint Efrain Juarez, pour le Club de Bruges, c’est le T3, Geoffrey Valenne qui a repris l’équipe en main pour boucler la fin de la saison. Après une lourde défaite concédée à Sclessin face au Cercle de Bruges (0-4), le Standard va donc défier une équipe gantoise qui a survolé les Playoffs 2. Si ce déplacement à la Ghelamco Arena semble dénué d’intérêt sur le plan sportif, Geoffrey Valenne ne prend pas ce match à la légère : " Les mentalités ont changé par rapport à l’an dernier. On a créé une vraie culture du travail cette année au Standard. Après les doutes de la semaine dernière, j’ai constaté une belle attitude des joueurs à l’entraînement. Le meilleur exemple se nomme Aron Dönnum qui s’est donné à 200% et a entraîné les autres joueurs dans son sillage. Ils ont envie d’être compétitifs pour ce dernier match de la saison et veulent se donner à fond jusqu’au dernier jour. Croyez-moi, l’ambiance actuelle à Sclessin n’a rien d’un camp de vacances. Même s’il n’y a pas de véritable enjeu, les joueurs ont envie de performer et de se faire plaisir une dernière fois ensemble. Ils ont aussi envie de remercier les fans qui nous ont suivis tout au long de la saison, dans les moments forts comme dans les moments difficiles ".

Une fraîcheur mentale

Alors qu’ils n’ont pas encore remporté le moindre match dans les Playoffs, ce dernier match ressemble à un baroud d’honneur pour les joueurs du Standard qui entendent bien boucler cette saison par la grande porte : " Comme je l’ai dit, je ne m’attendais pas à une telle intensité aux entraînements. C’est la preuve que ce dernier match ne sera bâclé. On n’a pas spécialement travaillé sur le physique et la tactique mais plutôt sur la fraîcheur mentale. Les joueurs sont des compétiteurs et ils joueront donc ce match pour le gagner. Un match qui s’annonce pourtant compliqué face à une équipe qui aurait dû participer aux Playoffs 1. Gand mérite amplement son accession aux tickets européens alors que nous sommes passés à côté de nos playoffs. Cela dit, la motivation sera présente en nos rangs car Gand est la seule équipe que nous n’avons pas réussi à vaincre cette saison. On a battu les plus grands du championnat, sauf Gand, c’est donc un petit défi qui nous attend ce samedi ".

La page Ronny Deila est tournée

Les joueurs du Standard sont désormais orphelins de Ronny Deila. Si le coach norvégien faisait l’unanimité dans le vestiaire, son départ n’a plus été évoqué cette semaine aux entraînements : "Les joueurs ont certes été un peu déstabilisés la semaine dernière mais on n’a pas le temps de tergiverser. On avait dix jours pour préparer ces deux derniers matches. Le premier, face au Cercle, est arrivé un peu trop tôt et l’affect a peut-être pris le dessus. Il ne nous fallait pas grand-chose pour basculer. Je pense qu’aujourd’hui, son départ est en partie digéré par les joueurs. On n’a pas vraiment eu le temps d’en parler. On le fera probablement après le dernier match mais pour l’instant nous sommes focus sur déplacement à Gand ".

Un groupe quasi au complet

Pour ce déplacement à Gand, Geoffrey Valenne va récupérer Philip Zinckernagel et Marlon Fossey qui seront donc bien là pour cette ultime sortie " J’ai pu compter sur 22 joueurs à l’entraînement. Ce qui est plutôt rare à ce stade de la saison. Avec les retours de Philip et Marlon, tous les joueurs ou presque sont opérationnels, à l’exception de Gilles Dewaele, qui sera prêt pour la reprise fin juin, et de Stipe Perica, qui s’est déboîté l’épaule. Laurent Henkinet qui aurait pu être titulaire pour ce dernier match sera absent pour des raisons familiales. Ce sera donc Arnaud Bodart dans les buts ".

Envie de s’inscrire dans le projet Standard

Parachuté entraîneur de l’équipe première, Geoffrey Valenne assume donc l’intérim en cette fin de saison, tout en restant réaliste : " Je n’ai certainement pas la prétention de devenir coach à l’heure actuelle. Je termine ma 9e saison au Standard. J’ai gravi tous les échelons dans ce club, en commençant par les plus jeunes pour arriver aujourd’hui en équipe première. C’est une belle récompense et aussi une certaine reconnaissance. Les discussions avec la direction n’ont pas encore eu lieu, suite à ce qui s'est passé la semaine dernière. En tout cas, j’ai envie de continuer au Standard et de me servir de mon expérience pour travailler avec le nouveau coach. J’ai la ferme volonté de m’inscrire dans le projet du club ".