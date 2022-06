Geoffrey, le collectionneur de Kinder aux 50.000 pièces

Des œufs de 20 grammes, de 100 grammes, de 150 grammes et même de 320 grammes! Emballés ou pas, consommés ou intacts. Mais il n'y a pas que les œufs en chocolat qui intéressent Geoffrey Leroux, 36 ans, agent de sécurité. Ce néerlandophone bruxellois et néo-Namurois, collectionne tout ce qui se rapporte à l'univers Kinder et à la marque Ferrero. Les figurines, d'abord, mais aussi les notices de montage des jouets, l'aluminium d'emballage, les capsules différentes d'un pays à l'autre comme au Brésil où elles sont transparentes, les cartons, les affiches, les verres de Nutella, les peluches, les porte-clés, les marqueurs, les assiettes, des éditions limitées...

Une à deux heures par jour

En tout, Geoffroy possède une collection de 50.000 pièces qu'ils stockent et trient soigneusement dans l'une des pièces secrètes de sa nouvelle maison. "Chaque jour, je consacre une à deux heures à ma collection", nous avoue-t-il. "Cela va du tri de ma collection, à la consultation de sites Internet et sites de vente, à l'envoi de mails, etc."

Une passion qui remonte à son enfance. Il a cinq ans, au début des années 90 lorsque ses parents lui achètent son premier œuf Kinder. "J'ai tout de suite été fasciné par le jouet qui se trouvait dedans", se souvient-il repensant au premier de ses "Happy Hippos", des hippopotames colorés et sportifs, qu'il découvre. C'est l'une des séries les plus connues du grand public.

La collection débute. Elle ne va jamais cesser de grandir. "Après ce premier oeuf, à chaque fois que j'allais faire des courses avec mes parents, je demandais un œuf." Aujourd'hui, c'est Geoffrey qui fait les courses. Le premier rayon dans lequel il se rend? "C'est toujours celui des Kinder", sourit Geoffrey.

Cette boîte, comme toute pièce unique, tu ne l'ouvres pas

Là, muni de son caddie vide, il va repérer l'arrivage des nouvelles séries et figurines: Miraculous, Reine des Neiges, Astérix, Mickey... Le Graal (pas le seul): ce sont les figurines en métal, argentées.

Mais impossible d'ouvrir les boîtes et briser l'œuf en chocolat dans le magasin devant les employés. "Un truc? Prendre l'œuf ou la boite, aller la peser au rayon fruits et légumes. Si le poids indiqué sur la balance est plus élevé que le poids indiqué sur l'emballage de l'œuf, c'est l'indice qu'il peut contenir une figurine plus lourde donc en métal."