Geoffrey Hinton, l’un des pères de ChatGPT, quitte Google et alerte sur les dangers de l’intelligence artificielle

Il est considéré comme l’un des pères de ChatGPT. Geoffrey Hinton démissionne de Google pour pouvoir parler plus librement. L’Américain de 75 ans admet au New York Times que son invention lui fait peur et qu’on ne maîtrise pas les risques.

L’une de ses principales inquiétudes concerne les photos, vidéos et textes créés de toutes pièces car selon lui, son invention pourrait mener à "ne plus savoir ce qui est vrai". Des régimes autoritaires pourraient aussi s’en servir pour manipuler les électeurs.

D’après lui, l’intelligence artificielle pourrait aussi remplacer des millions d’emplois. Il n’est d’ailleurs pas le seul à le dire. Le patron d’IBM estime que d’ici 5 ans, près de 8.000 emplois au sein du groupe informatique pourraient être supprimés pour être remplacés par l’intelligence artificielle.