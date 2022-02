Genval : plusieurs métiers du cinéma réunis sous un seul toit

Dernière société à avoir intégré les lieux : Umedia VFX, qui réalise des effets spéciaux. Déjà présente à Paris, à Bruxelles et en Flandre, elle cherchait à étendre son activité au sud du pays et a donc choisi de s’installer son studio UFX Wallonie dans un lieu déjà dédié au 7e art et proche d’une gare. "Nous voulions nous rapprocher de nos talents. Pour nous, la proximité avec Bruxelles et l’accessibilité en transports en commun était donc capitale", insiste Nora Berecoechea, CEO de Umedia VFX. Il était important aussi pour les nouveaux venus de créer des synergies. "Suite à tout ce qui nous est arrivé depuis 2020 et la crise sanitaire, on se rend compte que c’est encore plus important de travailler ensemble, en tant que prestataires de services. On parle la même langue, on ne fait pas exactement le même métier, mais on travaille sur le même produit final, film ou série télévisée. Il y a un énorme partage de connaissance. C’est super riche", s’enthousiasme-t-elle.