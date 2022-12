Genval a sa nouvelle gare de bus TEC

Depuis ce mercredi 21 décembre, les clients des bus TEC ont accès à la nouvelle gare de bus construite par l’OTW (opérateur de transport wallon). Elle se situe juste à côté de la gare des trains.

Outre un renforcement de la sécurité et du confort, l’intermodalité avec la SNCB est ainsi facilitée puisque la nouvelle gare de bus est maintenant à hauteur des quais pour trains. Pour rappel, la gare de bus de Genval, ce sont cinq lignes de bus du TEC (lignes 366, 15, 58, 38 et 128), dont deux lignes à vocation scolaire vers le collège de Basse-Wavre et le lycée de Berlaymont, à Waterloo.

Il reste encore quelques travaux de finition à réaliser. Mais la gare est fonctionnelle.