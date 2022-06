Gentinnes : début de l’enquête publique pour un projet immobilier sur un terrain déjà inondé à plusieurs reprises

On a là un bassin-versant relativement important

Le bourgmestre estime néanmoins que les craintes des riverains sont fondées : "On a déjà eu, au niveau du bas du quartier, des maisons inondées. On a là un bassin-versant relativement important qui retombe à un endroit bien défini entre deux maisons et, quand le débit est trop important, celles-ci sont évidemment impactées", rappelle-t-il.

L’enquête publique démarre ce mercredi et se clôturera le 7 juillet. "On va se baser évidemment sur cette enquête et l’avis qu’émettront les habitants. On a une multitude d’autres avis à recevoir : les pompiers, le SPW vu que la voirie est régionale, la cellule GISER pour les coulées de boues. Une fois que nous aurons l’ensemble des avis, nous devrons les compiler et voir ce que cela donne en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire", précise encore le bourgmestre.