Genre, origine et discrimination : "Vous êtes brancardier ? Non, je suis votre chirurgien ORL"

407 participants ont répondu, parmi lesquels 348 localisés aux Etats-Unis et en Europe. La proportion de professionnels blancs était nettement supérieure (74%) à celles de chirurgiens non-blancs (26%). Ces derniers ont rapporté de façon significative plus d’expériences de "micro-agressions" (décrites comme des mécanismes offensifs et agressifs observables dans les comportements interpersonnels) et se sont sentis davantage traités différemment que les blancs : 16% de répondants du groupe "non-blanc" estiment vivre quotidiennement des discriminations liées à leur origine, contre 6% dans le groupe "blanc".

Concrètement, cela signifie que les chirurgiens non-blancs ont plus souvent ressenti le fait qu’ils avaient besoin de travailler plus dur que leurs pairs et qu’ils étaient plus susceptibles de quitter leur emploi en raison d’un environnement de travail insupportable. Ils se sentaient plus souvent incompris ou exclus, subissaient plus souvent des commentaires dénigrants ou étaient confondus avec des collègues exerçant un autre rôle dans l’hôpital. Ils étaient aussi plus nombreux à avoir le sentiment de devoir modifier leur habillement, ou de devoir masquer une part significative de leur identité pour paraître plus professionnels.