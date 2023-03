Génocide rwandais, droits humains, climat : Gianni Infantino de nouveau dans un monde à part lors de son discours de réélection

Gianni Infantino en refait des siennes. Réélu à la présidence de la FIFA pour un nouveau mandat de quatre ans, le dirigeant a été l’auteur de nouvelles déclarations complètement lunaires.

Tout juste réélu pour quatre années supplémentaires comme président de la FIFA, Gianni Infantino a évidemment prononcé un discours après les résultats des votes lors du 73e Congrès de l’instance mondiale à Kigali.

En introduction, il a évoqué le passé lorsqu’il était venu au Rwanda huit ans plus tôt comme candidat à la succession de Sepp Blatter. "On m’a dit qu’on m’aimait mais qu’on n’allait pas me soutenir lors de l’élection. Évidemment, j’étais déprimé, je songeais à abandonner et mes affaires étaient prêtes, a-t-il d’abord expliqué avant de faire un parallèle hasardeux avec le génocide rwandais de 1994 qui avait coûté la mort de 800.000 personnes. Je me suis rappelé ma visite au Mémorial. Je me suis dit 'Qui suis-je pour abandonner ?' Ce pays a tellement souffert et la manière avec laquelle il a su se relever est inspirante pour le monde entier. Je ne pouvais certainement pas abandonner car quelqu’un m’avait dit quelque chose et j’ai été élu président de la FIFA quelques mois plus tard."

S’il a expliqué après le Congrès que ses propos étaient mal interprétés et s’il a nié la comparaison qu’il avait lui-même effectuée, le mal était sans doute fait pour beaucoup.