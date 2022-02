"Génocide", "dénazification"… Avec le discours de Vladimir Poutine, "on vient de basculer dans une autre dimension"

Quant au terme de "génocide", c’est l’hôpital qui se moque de la charité pour la chercheuse. "On sait qu’en Tchétchénie, sur le territoire de la fédération de Russie, une guerre est menée par les forces armées russes. Elle conduit à des dizaines de milliers de morts civils dans une logique quasi génocidaire et dans une impunité quasi totale. Et là, on a un renversement : la rhétorique assigne le génocide aux autorités ukrainiennes alors qu’il n’y a pas d’opération de génocide en DNR (Donetsk People’s Republic, ndlr) et en LNR (Luhansk People’s Republic, ndlr)."

Une "junte" ukrainienne

Alors que le lever du soleil se rapproche et après les premières réactions de l’occident, c’est l’ambassadeur de Russie à l’ONU, Vassily Nebenzia qui embraye en parlant de "la junte au pouvoir à Kiev". Cela laisse entendre que Moscou vise un changement de régime plus qu’une occupation terrestre du pays.

Si le mot "guerre" n’a pas été prononcé et l’ampleur de "l’opération militaire" n’a pas été donnée, des observateurs y voient pourtant une déclaration cachée. "Indubitablement, on vient de basculer dans une autre dimension, analyse Nicolas Gosset, chercheur au Centre d’études de sécurité et de défense. Il y a une agression russe vis-à-vis de l’Ukraine qui dépasse largement le cadre de la guerre limitée dans le Dombas."

Et d’ajouter : "Il y a une dissonance entre le discours de Monsieur Poutine qui mettait l’accent sur la situation dans le Dombas et en même temps, on voit que les actions militaires qui sont conduites cette nuit en Ukraine dépassent largement ce cadre. Le ciblage semble en effet viser les bases militaires ukrainiennes, les installations de la défense antiaérienne ukrainienne. Le spectre géographique est très large puisque l’aéroport de Kiev a été touché."