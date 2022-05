Génocide au Rwanda : le fugitif le plus recherché serait mort en 2006 au Zimbabwé

Après la publication de l'acte d'accusation par le TPIR en 2002, Mpiranya s'est enfui au Zimbabwe, où il vécut jusqu'à sa mort, a précisé le tribunal.

Sa présence au Zimbabwe, et plus tard sa mort, furent délibérément dissimulées suite aux efforts concertés de sa famille et de ses associés, a-t-il ajouté.

La confirmation de sa mort apporte la consolation de savoir qu'il ne pourra plus jamais nuire à autrui

"Pouvoir présenter ce qu'il est advenu du dernier des principaux fugitifs du TPIR - Protais Mpiranya - est une étape importante dans nos efforts continus afin d'obtenir justice pour les victimes du génocide de 1994 contre les Tutsi", a salué le procureur du tribunal Serge Brammertz.

"Pour les victimes de ses crimes, Mpiranya était un fugitif redouté et notoire", a-t-il ajouté, soulignant que "la confirmation de sa mort apporte la consolation de savoir qu'il ne pourra plus jamais nuire à autrui". "Il ne manque désormais plus que cinq fugitifs sous la juridiction du Mécanisme", a souligné le tribunal onusien.

On estime que 800.000 Tutsi et Hutu modérés ont péri en 100 jours de massacre en 1994 au cours desquels des miliciens hutu ont massacré des Tutsi se cachant dans des églises et des écoles.