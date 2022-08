Génocide au Rwanda : Félicien Kabuga jugé à la Haye à partir du 29 septembre

Il est "dans l'intérêt de la justice d'ouvrir ce procès dans les meilleurs délais, ce qui signifie procéder à la branche de La Haye", avait précisé le MTPI, l'autre branche du tribunal, à Arusha, en Tanzanie, ne disposant pas de l'équipement médical nécessaire au suivi de l'accusé.

Félicien Kabuga était en 1994 un des hommes les plus riches du Rwanda. Il était alors président de la Radio télévision libre des Mille collines (RTLM), qui diffusa des appels au meurtre des Tutsi.

Il est aujourd'hui mis en accusation notamment pour "génocide", "incitation directe et publique à commettre le génocide" et "crimes contre l'humanité (persécutions et extermination)".