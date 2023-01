Genk vient à bout de Westerlo et prend provisoirement 10 points d'avance en tête du championnat

Coup d’envoi de la 21e journée de Pro League ce mardi ! Au terme d’un match à rebondissements, le leader genkois s’est défait de Westerlo et s’isole en tête de la Pro League avec provisoirement 10 points d’avance sur l’Union. Sur la pelouse de l’OHL, Eupen a arraché de justesse un point qui pourrait déjà s’avérer crucial pour le maintien.

Les hommes de Wouter Vrancken s’isolaient rapidement en tête grâce à Aziz Ouattara Mohammed (0-1, 7e) et Joseph Paintsil (0-2, 24e). Mais Westerlo est plein de surprises cette saison. En début de seconde période, deux buts coup sur coup de Maxim De Cuyper (1-2, 53e) et Thomas Van Den Keybus (2-2, 55e) remettaient les deux formations à égalité. Pas pour longtemps, puisque Joseph Paintsil, déjà auteur d’un but et d’un assist, faisait sauter un ballon astucieux pour Daniel Muñoz, qui mystifiait Sinan Bolat d’une belle reprise acrobatique (2-3, 64e). Le score ne bougeait plus. Genk est plus que jamais leader de Pro League.