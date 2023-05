Genk - Union Saint-Gilloise : "Burgess méritait une deuxième jaune"

Lors du match Genk – Union Saint-Gilloise, Stéphane Breda est d’accord avec la décision du VAR sur la première faute de Christian Burgess. "C’est une belle jaune déjà parce que la faute est assez sévère, on dirait plutôt une orange. Bonne décision du VAR et bonne correction sur la décision de Jonathan Lardot."

Il poursuit, "il ne va pas vers le but, ce n’est pas la faute qui brise une chance de but par contre l’intensité et la hauteur du tacle est impressionnante. Ce n’est pas une erreur manifeste mais si Lardot l’avait exclu, je pense que le VAR n’aurait pas réagi."

A la 77e, Christian Burgess est auteur d’une deuxième faute grossière. Pour Stéphane Breda, "celle-là méritait un carton. L’Union aurait été réduite à 10 pendant 20 minutes et surtout, il aurait été suspendu face à l’Antwerp la semaine prochaine. Et je pense que ça n’aurait pas eu la même influence. C’est la seule erreur de Lardot qui a très bien arbitré pendant tout le match."