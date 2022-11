Genk s’offre Charleroi grâce à un quadruplé d’Onuachu

Une semaine après avoir battu l’Antwerp, Charleroi avait fort à faire avec un déplacement chez le leader Genk. Cette semaine par contre, la marche était trop haute. La faute à une première mi-temps compliquée qui a vu Genk mené 2-0. Si Charleroi y a cru en revenant à 2-1, le quadruplé inscrit par Onuachu a anéanti tous les espoirs des Carolos. Avec cette victoire, Genk continue de dominer la Pro League et remporte une neuvième victoire de rang.

Charleroi décide de jouer regroupé dans son camp et d’attendre Genk dans ce début de rencontre. Un mauvais choix des Carolos qui se voient siffler un penalty dès la 7e minute de jeu avec une faute de Wasinki très légère sur Munoz. Et Onuachu ne se prive pas de faire 1-0.

Si Charleroi tente de jouer plus haut, Genk pousse et Heynen voit son tir repoussé par Koffi à la 13e. C’est un début de rencontre difficile pour Charleroi. Il n’y en a que pour Genk qui joue beaucoup à droite avec Munoz et Paintsil qui trouve Castro à la 27e, mais sans danger pour Koffi.

Ce n’est que partie remise, puisque Trésor va distiller sa 13e passe décisive et permettre à Onuachu de faire 2-0. C’est dur pour Charleroi. Le score ne va plus changer dans cette période. Genk se promène et Charleroi subit. C’est 2-0 à la mi-temps. Il reste 45 minutes aux Zèbres pour réagir.

Si Hrosovsky et Onuachu se procurent en 2e deux occasions, la réaction carolo intervient à la 67e lorsque Charleroi revient à 2-1 avec Heymans grâce à un centre de Zorgane. Le match n’est pas fini.

Ce suspense ne va pas durer longtemps. Onuachu va à la 71e s’offrir un triplé et permettre à Genk de mener 3-1. Si Charleroi tente, Charleroi ne va pas y arriver. Et Genk va facilement s’imposer 4-1 car Onuachu, encore lui, va inscrire finalement un quadruplé dans cette rencontre. L’attaquant inscrit son 12e but en championnat et devient le meilleur buteur du championnat.

Genk (43 points) consolide sa première place et compte désormais 10 points d'avance sur l'Antwerp, qui recevra Anderlecht dimanche. Charleroi est 11e avec 19 points.