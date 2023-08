Genk s’incline aux penaltys face à Servette au deuxième tour qualificatif de la Ligue des Champions

Ce mardi, Genk recevait Servette dans le cadre du match retour du deuxième tour qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions. Après un partage un but partout en Suisse la semaine passée, les protégés de Wouter Vrancken ont partagé deux buts partout avant de s’incliner lors de la séance de tirs au but. Une grosse déception pour l’équipe belge, qui a mené à deux reprises et qui a joué avec un homme en plus durant toute la rencontre.

Le match ne commence pas de la meilleure des manières pour les Genkois, qui voient leur capitaine Bryan Heynen quitter la pelouse après trois petites minutes et une blessure à la cheville. La bonne nouvelle ? Les Suisses sont réduits à dix après l’exclusion d’Enzo Crivelli.

A la 25e minute, les Limbourgeois héritent d’un penalty que Mike Trésor transforme parfaitement pour mettre les siens aux commandes. Une joie de courte durée puisque les troupes d’un certain René Weiler égalisent dix minutes plus tard suite à un coup franc dévié de Timothé Cognat.

Le récent vice-champion de Belgique entame parfaitement la deuxième période puisque Tolu Arokodare est à la réception d’un centre pour placer une tête à bout portant et donner de l’air aux Genkois. Mais là aussi, la joie est de courte durée puisque quelques instants plus tard, Servette revient une nouvelle fois au score grâce à un but de l’ancien carolo, Chris Bédia.

Malgré plusieurs occasions genkoises, dont une très grande d’Anouar Ait El Hadj, les deux équipes n’arrivent pas à se départager et filent en prolongation. Mais là aussi, aucune formation ne trouve le chemin des filets… Place donc aux penaltys. Une séance qui ne réussit finalement pas aux Belges puisque Patrik Hrošovský et Arokodare ne parviennent pas à cadrer leur tir, tandis que côté suisse on réalise un sans-faute.

Servette affrontera les Glasgow Rangers au troisième tour qualificatif. Le match aller se jouera en Écosse le 8 ou le 9 août, alors que le match retour se déroulera le 15 août. Quant aux Limbourgeois, ils affronteront l’Olympiacos au troisième tour préliminaire de l’Europa League.