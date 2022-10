Genk s'impose à l'Antwerp et renforce sa position de leader

Si l’Antwerp a remporté ses sept derniers matches à domicile, Genk lui, a remporté ses cinq derniers matches à l’extérieur. Il fallait donc qu’une de ces séries prenne fin aujourd’hui. Et c’est Genk qui s’en sort vainqueur grâce à sa victoire 1-3. Les visiteurs pourront remercier Mike Trésor, auteur de trois assists, mais aussi Paul Onuachu qui réaliste un doublé. Au classement général après cette 14e journée, Genk conforte sa place de leader et prend quatre points d’avance sur son adversaire du jour.

L’Antwerp décide de prendre le match à son compte dès le début de la rencontre. Les joueurs se trouvent facilement et un premier tir d’Ekkelenkamp vient alerter Vandevoordt.

Pourtant, c’est Genk qui va frapper le premier. Et de quelle manière. Sur un assist de Trésor, le 9e déjà de la saison, Heynen fait 0-1 d’une magnifique bicyclette à la 13e. Le match est lancé.

Malgré ce but, l’Antwerp continue de pousser et se procure un nouveau tir via Janssen. Mais son envoi passe au-dessus. Et une nouvelle fois, l’Antwerp est puni. Sur un corner de Mike Trésor, Butez n’arrive pas à capter une tête d’Onuachu qui double la marque.

Si l’on pense l’Antwerp au tapis comme la semaine passée au Standard, les hommes de van Bommel vont réagir via Janssen qui en fin de mi-temps fait 1-2. Le suspense est relancé pour la deuxième mi-temps.

La seconde période recommence timidement. Et c’est Ekkelenkamp qui se montre dangereux à la 63e, mais son tir est trop croisé. Les locaux poussent et Genk semble subir un peu. Heureusement, si l’Antwerp pousse, Vandevoordt est bien présent, notamment sur la belle bicyclette de Gerkens à la 70e.

L’Antwerp fait tout pour revenir au score, mais Genk va venir faire 1-3 un peu contre toute attente. À la 78e, Onuachu s’offre un doublé. D’une tête croisée sur un coup franc, le grand attaquant redonne deux buts d’avance aux visiteurs. Et un nouvel assist pour Mike Trésor, le 3e de l’après-midi.

Le score ne va plus changer. Genk s’impose et conforte sa place de leader au classement général. Avec 37 points, il possède quatre points d’avance sur son adversaire du jour.