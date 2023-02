Genk perd son colosse mais touche le pactole pour Paul Onuachu, le Racing déniche son "clone" en L2

En club prévoyant, Genk avait déjà identifié le successeur idéal de Paul Onuachu dans ses fichiers. Moins d'un quart d'heure après l'officialisation du départ de son colosse, le Racing a annoncé l'arrivée de son "clone". Il s'agit de Tolu Arokodare. Un attaquant ... nigérian de 1m97. Il a 22 ans et évoluait à Amiens en Ligue 2. Il a inscrit 8 buts en 23 apparitions.

"Malgré sa taille, il est très agile, rapide dans les premiers mètres et fort de la tête", explique Dimitri de Condé dans une description qui rappelle furieusement le Soulier d'Or 2021. "Sous l'aile de notre staff technique, il pourra franchir des étapes importantes dans les années à venir. Nous avons prouvé avec plusieurs autres jeunes talents que le KRC Genk est l'environnement idéal pour cela", assure le dirigeant limbourgeois.



"Je suis très heureux d'être à Genk. À ce stade de ma carrière, je ne peux pas imaginer un meilleur club. Avec l'équipe, j'espère continuer les bons résultats de la première partie de saison et gagner des trophées. Paul laisse un grand vide. Mais je suis déterminé à me donner à 100% pour ce grand club", commente de son côté Tolu Arokodare.