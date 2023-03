Genk perd deux nouveaux points dans le derby limbourgeois

Dans le derby limbourgeois, Genk s’est pris les pieds dans le tapis et n’a pas su empêcher Saint-Trond de prendre un point (2-2). Les leaders de Pro League n’ont plus enchaîné deux succès de suite depuis plus d’un mois.

Genk ne sait plus enchaîner. Face à Saint-Trond, son rival local, le leader de Pro League a perdu deux nouveaux points. Après l’ouverture du score de Samatta sur une tête rageuse après un centre d’Arteaga (22e), les Canaris sont revenus au score dans le temps additionnel. Grâce à une tête d’Okazaki, le ballon a fini au fond des filets, poussé au dernier moment par Konaté (45e). Les deux équipes étaient donc à égalité au repos.

Au retour des vestiaires, Genk pensait émerger grâce à un doublé de son attaquant, à la réception d’un centre de Paintsil pas assez bien dévié par Schmidt (62e). En fin de match, Bruno a réalisé un superbe solo qui s’est terminé par une frappe hors de portée de Vandevoordt (77e).

Une semaine après avoir battu Ostende, Genk retombe dans ses travers et pourrait voir l’Union revenir à huit points en cas de succès en soirée face à Eupen.