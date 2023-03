Genk ne peut faire mieux qu’un partage et perd des plumes sur la pelouse du Cercle Bruges

Pour l’ouverture de cette 30e journée, le leader Genk se déplace au Cercle Bruges avec l’objectif d’effacer la désillusion de la défaite face à l’Union le week-end passé. Mais Genk n’a pu faire mieux qu’un partage sur le terrain du Cercle Bruges 1-1. Au classement, les Limbourgeois restent leaders (68 points) mais l’Union Saint-Gilloise n’est qu’à six points derrière avant son match face à Malines dimanche.

En première mi-temps, Genk éprouve énormément de difficultés à se montrer dangereux. Le Cercle se procure les plus belles possibilités. Et alors qu’on se dirige vers un partage, les locaux vont faire 1-0 à la 40e, juste avant la pause. C’est mérité pour le Cercle. Sur une perte de balle, les verts et noirs ne se privent pas pour réussir à marquer sur une contre-attaque rapide. Ueda met le Cercle aux commandes dans cette rencontre.

En seconde période, Genk va enfin cadrer son premier tir de la rencontre et égaliser. Bien servi par Samatta, Paintsil s’est infiltré dans la défense pour aller placer son ballon dans le petit filet gauche et faire 1-1 à la 55e.

Si Genk va tenter le tout pour le tout, les Limbourgeois vont devoir se contenter du point de partage. Un résultat qui fait les affaires de l’Union Saint-Gilloise. À six points du leader, l’Union peut revenir à trois petites unités en cas de victoire face à Malines dimanche.