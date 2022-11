Genk, leader autoritaire à "l’improbable bilan" : "Cette équipe est bluffante parce qu’elle est bonne dans tous les secteurs du jeu"

Un homme a remis Genk sur les rails : Wouter Vrancken. "Comme le disaient les Andelechtois, on sent que chacun sait ce qu’il doit faire et où il doit courir. En plus du talent de chaque joueur, il y a le travail, il y a la force physique. Ça roule. Quand on sait ce qu’il y a à faire, cela laisse plus libre court au talent et à la créativité. Donc, c’est intéressant", analyse Cécile De Gernier.



"Chaque joueur est à sa meilleure place, utilisé avec ses qualités. Avec la vitesse sur les côtés, Onuachu devant, ils ont vraiment tout ce qu’il faut. L’équipe marche bien collectivement", complète l’ancien sélectionneur des Diables.



L’équipe tourne bien et des individualités brillent. Bilal El Khannouss et Mike Trésor "créent le liant" et sont entourés "de bosseurs". Il y a aussi les Bryan Heynen et Patrik Hrosovsky, les "cerveaux" du milieu de terrain, qui "ne font jamais la même course". Et puis devant, Paul Onuachu enquille les buts mais pas seulement. "Il a montré il y a deux saisons qu’il était capable de marquer des buts… sa progression dans le jeu, c’est incroyable. Jouer au foot avec ce gabarit-là, ce n’est pas toujours facile. Onuachu il fait des transversales de 35 m, il oriente le jeu. Il a encore progressé. Il marque encore autant, et il apporte dans le jeu".



Sûrs d’eux et en confiance, les Genkois jouent haut même à Anderlecht. "Les deux défenseurs jouent à dix mètres de la ligne médiane. Vrancken joue pour gagner partout où il va", conclut Wilmots.