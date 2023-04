Genk – FC Bruges en ouverture, Union – Bruges en fermeture : voici le calendrier des Play-offs 1 et des Play-offs 2

La phase classique de notre championnat est terminée. Et il est déjà l’heure de préparer la suite pour les huit équipes encore en lice. Genk, l’Union Saint-Gilloise, l’Antwerp et le FC Bruges en Champion’s Playoffs. La Gantoise, le Standard, Westerlo et le Cercle Bruges en Europe Playoffs.

Dans le reste du classement, Ostende, Zulte-Waregem et Seraing sont relégués. Charleroi, Louvain, Anderlecht, Saint-Trond, Malines (encore finaliste de la Coupe de Belgique), Courtrai et Eupen sont en "chômage technique" jusqu’à l’exercice 2023-2024.

Pour les fans des clubs encore engagés dans la suite de la saison, à vos agendas !