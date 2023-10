Genk fait plier Cukaricki en vingt minutes et rejoint Ferencvaros en tête de son groupe

Le Racing Genk est allé s’imposer 0-2 sur la pelouse du Cukaricki Belgrade jeudi soir pour son deuxième match de phase de poule de Conference League. Les Limbourgeois ont notamment mis à profit une première période ultra-dominée pour faire la différence avec leur adversaire du soir et signer une première victoire dans cette poule F.

Dans cette rencontre, les Limbourgeois se sont rapidement assuré une avance confortable. Bonsu Baah (2e) et Tolu Arokodare (8e) ont annoncé la couleur avant que Joseph Paintsil n’offre le but du 0-1 sur un plateau d’argent à Bryan Heynen (10e). Le capitaine genkois s’est ensuite procuré un penalty que Paintsil s’est chargé de transformer pour faire 0-2 (21e).

Si Hendrik Van Crombrugge a dû sortir le grand jeu à la 24e, l’essentiel des occasions de la première période a été limbourgeois avec notamment Baah et Arokodare aux manœuvres. Les statistiques à la mi-temps sont révélatrices : 73% de possession de balle et 9 tirs vers le but.

En deuxième période, les débats se sont équilibrés notamment grâce à un triple changement opéré par les Serbes au retour des vestiaires. Ceux-ci ont connu un temps fort avant l’heure de jeu mais ne sont pas parvenus à égaliser, butant notamment sur Van Crombrugge (54e et 55e). Le portier belge est intervenu une ultime fois à la 72e pour rassurer les siens, un peu moins fringants en deuxième période.

Auteur d’un partage 2-2 face à la Fiorentina lors de la première journée, Genk (4 pts) partage désormais la tête du groupe F avec Ferencvaros. Les Hongrois, prochains adversaires des Limbourgeois, ont partagé 2-2 face à la Fiorentina (2 pts) alors qu'ils menaient 0-2. Cukaricki est dernier de la poule avec 0 point.