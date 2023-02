Genk et l'Union : deux équipes, un seul duel pour le titre ?

Le mercato hivernal fera t il la différence dans la dernière ligne droite ? Vanzeir ou Vertessen et Onuachu ou Arokodare ? "Concernant ces deux pertes de joueurs qui sont quand même des joueurs majeurs et importants dans l'échiquier de chacune des équipes, je pense que celle qui a remplacé le mieux son profil d'attaquant, c'est l'Union. Pour la simple et bonne raison que Vertessen a un profil similaire à Vanzeir mais avec beaucoup plus de finesse et un peu plus de raffinement technique. Et je pense que c'est un joueur qui va faire encore plus de bien et qui va bonifier encore plus le jeu de l'Union. Déjà son apport personnel sera plus important et surtout, il sera important vis à vis d'autres coéquipiers et de la dynamique des autres joueurs comme Boniface, Nilsson ou même Teuma qui pourra le lancer dans la profondeur. Ce n'était qu'une première rencontre pour Vertessen, mais on l'a vu tout de suite rentrer dans l'effectif et comme un poisson dans l'eau. Il a tout de suite pris ses marques et qui a bien marché parce que deux assis sur un premier match, ça montre qu'en terme d'apport cela sera hyper important."

Je pense que c'est un joueur qui va faire encore plus de bien et qui va bonifier encore plus le jeu de l'Union.

"Côté genkois, c'est sûr que physiquement, on va chercher un joueur du même profil. Mais en terme de puissance physique, même si ça reste un grand, un grand profil, un grand gabarit, Arokodare, la recrue genkoise, ce n'est pas pas vraiment la même chose. C'est quelqu'un de plus félin et qui va jouer différemment alors qu'Onuachu etait beaucoup plus en point d'appui, quelqu'un qui faisait monter le bloc. Donc ça sera très intéressant de voir comment ce joueur là va progresser. Donc je pense sincèrement que l'Union a vraiment fait la meilleure recrue des deux."