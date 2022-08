Genk en tête du classement grâce à un doublé d’Heynen contre le Cercle de Bruges

Samedi soir, Genk s’est imposé à domicile contre le Cercle de Bruges, 2-1, dans le cadre de la 5e journée du championnat de Belgique. Le doublé d’Heynen (41e et 57e) a permis aux Limbourgeois d’enregistrer leur 4e victoire consécutive et de prendre provisoirement la tête du classement à égalité de points avec l’Antwerp (12).

Sans Theo Bongonda, concerné par des rumeurs de transfert, le Racing Genk s’est d’abord montré sur corner : Mike Tresor a déposé le ballon sur la tête de Cuesta (12e et 14e), puis sur celle d’Heynen qui a trouvé Muñoz au deuxième poteau, mais le but du Colombien a été refusé pour hors-jeu (18e).

C’est toujours de la tête que le capitaine limbourgeois, Heynen, a repris victorieusement le centre d’Arteaga pour fusiller Majecki (1-0, 41e). Nemeth a failli doubler la mise, mais le portier polonais s’est bien couché sur la tentative à bout portant du Hongrois (45e).

Dès le retour des vestiaires, Deman a remis les équipes à égalité en envoyant un boulet de canon du pied gauche dans le plafond du but de Vandevoordt (1-1, 46e). Cinq minutes plus tard, Paintsil s’est retrouvé seul à une dizaine de mètres du but brugeois, mais il n’a pas cadré sa tentative (52e). Heynen a néanmoins redonné l’avantage à Genk sur penalty à la suite d’un tacle fautif de Torres (2-1, 57e).

Les occasions se sont multipliées de part et d’autre, avec une frappe dans un angle trop fermé d’El Khannouss pour Genk (64e) et une tentative lointaine de Denkey (68e). Cependant, seul Onuachu, avec un tir à la retourne à proximité des six mètres adverses (78e), a réellement inquiété le gardien adverse avant le coup de sifflet final.

Au classement, Genk (12 points) occupe provisoirement la tête grâce à sa 4e victoire consécutive à égalité de points avec l’Antwerp, dispensé de match ce week-end. Le Cercle est désormais 16e avec 4 points bien impliqué dans la zone rouge.