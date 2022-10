Genk émerge sur le fil à Ostende, Chadli buteur face à Zulte-Waregem

Au Kuipje, Nacer Chadli a ouvert le score d’une jolie tête. Il a inscrit son premier but de la saison, le premier en Pro League depuis plus de 2 ans et demi. Et clin d’œil de l’histoire, il avait signé sa dernière réalisation face au Essevee (le 7 mars 2020 avec Anderlecht). Westerlo a doublé la mise et a scellé sa victoire sur une action quasiment identique : un centre parti du flanc et repris au deuxième poteau. Cette fois, c’est Lyle Foster qui a fait mouche. Les Campinois intègrent le Top 8 et enfoncent encore un peu plus Zulte-Waregem en fond de classement.