Genk émerge en fin de match à Bruges, revient à un point de la tête et rêve du titre

Les deux formations imprimaient un rythme soutenu dans la première demi-heure, et Arteaga était contraint à un superbe sauvetage sur sa ligne pendant un temps fort brugeois (27e). Genk éprouvait de plus en plus de difficultés à tenir le ballon et un centre rentrant de Hans Vanaken testait la vigilance de Vandevoordt (37e).

Parti en contre après une des rares sorties limbourgeoises, Vermant manquait de justesse pour décaler un coéquipier, et la frappe au rebond de Raphael Onyedika fuyait le cadre (40e). Juste avant la mi-temps, Tolu Arokodare pensait punir la maladresse brugeoise mais sa tête au petit rectangle ne trouvait pas les cages de Simon Mignolet.

En seconde période, Bruges continuait à chercher l’égalisation. Tajon Buchanan, monté à la place du remuant Bjorn Meijer, se procurait la première occasion, une frappe croisée qui léchait le poteau droit de Vandevoordt (55e). À peine entré en jeu, Bilal El Khannouss remettait enfin Mignolet à contribution d’une frappe lourde (62e). Et sur un énième corner brugeois, la sanction tombait pour les Limbourgeois. Hans Vanaken, jusque-là très discret, reprenait de la tête un corner de Mats Rits pour égaliser (1-1, 64e).