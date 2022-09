Genk émerge dans les arrêts de jeux et inflige à l’Union sa première défaite à domicile de la saison

Vanzeir tergiverse et s’enferme dans une défense limbourgeoise qui se regroupe bien (56e) mais l’action la plus dangereuse de ce début de deuxième période est… une floche de Hrosovsky. Vandevoordt, attentif, ne se laisse pas surprendre (60e).



L’Union pousse pour revenir. Vandervoort se loupe totalement sur une tentative de Vanzeir. Heureusement pour le gardien du Racing, la balle avait quitté les limites de jeu. La chance est limbourgeoise ? Les Unionistes n’abdiquent pas. Genk recule, laisse des espaces, l’USG en profite et Loïc Lapoussin trouve le plafond du but de Vandevoort d’une frappe puissante. Un but superbe qui dépoussière ses stats : il n’avait plus marqué depuis le mois d’octobre 2021 (1-1).



On se dirige vers un partage plutôt logique. Et puis sur un coup de coin, Ally Samatta surgit au premier poteau. Anthony Moris est battu. Le Racing arrache la victoire (1-2).