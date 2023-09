Genk égalise dans les ultimes secondes face à Anderlecht (1-1)

Les Mauves pensaient poursuivre leur superbe série après leur impressionnant 12/12. La bande à Riemer menait 0-1 à Genk jusqu'à la 97e minute... face à des Limbourgeois rapidement réduits à 10. Mais Arokodare a égalisé dans les arrêts de jeu.

Les Limbourgeois prennent rapidement l’ascendant dans cette partie. Genk signe 75% de possession de balle dans le premier quart d’heure, mais la défense mauve peut compter sur l’expérience de Vertonghen pour annihiler les velléités limbourgeoises.

Au quart d’heure c’est déjà le tournant du match. Bonsu Baah laisse traîner le pied et prend un deuxième carton rouge. Genk devra jouer plus de 75 minutes à 10.

La première véritable occasion du match tombe à la demi-heure. Le centre d’Augustinsson arrive chez Dolberg. La tête croisée du joueur danois ne surprend pas Vandervoort qui capte le cuir.

Genk se crée deux possibilités avant la fin de la première période. Heynen place au-dessus du but de Dupe. Dans la foulée une belle frappe de Paintsil vient s’écraser sur le but anderlechtois.

Malgré son infériorité numérique, Genk se montre plus dangereux que son adversaire. Dupe doit sortir le grand jeu sur un tir tendu d’Heynen (68e) mais trois minutes plus tard c’est Amuzu qui met les Mauves sur orbite. L’attaquant ghanéen décoche une perle et trouve le filet gauche de Genk.

Genk presse encore, et encore... et à la 97 minute Toluwalase Arokodare égalise. Un point mérité pour les Limbourgeois mais un sentiment amer pour les Bruxellois, qui pensaient tenir une cinquième victoire de suite.

Au classement, Anderlecht rejoint la Gantoise en tête, Genk est 9e.