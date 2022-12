Genk déjà sur une voie royale pour aller chercher le titre en Pro League ?

Huitième de Pro League la saison dernière, Genk s’est métamorphosé sous la houlette de son nouvel entraîneur Wouter Vrancken, qui a réussi à créer une nouvelle dynamique.

Une défense solide (meilleure défenseure de Pro League), des latéraux extrêmement offensifs (Daniel Muñoz et Gerardo Arteaga), des cerveaux dans le milieu de terrain (Bryan Heynen et Patrik Hrosovsky), des surdoués créant le liant (Bilal El Khannouss et Mike Trésor) et un buteur exceptionnel (Paul Onuachu) : l’ex-coach de Malines peut compter sur des joueurs qui connaissent parfaitement leur champ d’action et leur rôle.

Forts d’un collectif parfaitement huilé avec Vrancken en chef d’orchestre, les Limbourgeois, en pleine confiance, jouent toujours pour gagner, peu importe leur adversaire. Et ça fonctionne plutôt bien…