Genk : de nombreuses personnalités ont rendu un dernier hommage à l'ancien ministre Leo Delcroix

Les funérailles de Leo Delcroix, membre du CVP (ancien CD&V) et ministre de la Défense au début des années nonante, ont eu lieu mercredi matin en l'église paroissiale de Notre Dame de Fatima à Genk (province du Limbourg). Il est décédé le jeudi 3 novembre à l'âge de 72 ans des suites d'une longue maladie.

De nombreux représentants du CD&V étaient présents pour rendre un dernier hommage à Leo Delcroix. Il y avait notamment Sammy Mahdi, l'actuel président du parti, mais aussi Pieter De Crem, Herman Van Rompuy, Wim Dries, mais aussi l'ancien ministre de la Défense et actuel bourgmestre d'Hasselt Steven Vandeput, membre de la N-VA.

Lors de la cérémonie, Herman Van Rompuy a salué les différents accomplissements au niveau national de Leo Delcroix, l'homme qui a lancé sa carrière politique. "En 1988, on devait élire un nouveau président pour le CVP. Il y avait sept candidats. Leo m'a alors dit que je devais me présenter et un mois plus tard, j'étais élu. Il a changé mon existence pour toujours. Sans Leo Delcroix, je n'aurais jamais eu la carrière que j'ai eue."

Leo Delcroix possédait également une grande aura au niveau local, où il incarnait une figure de proue pour les indépendants limbourgeois. "Par-delà les frontières des partis, en s'appuyant sur une image commune de la société, il a défendu, fédéré et renforcé les entrepreneurs et leurs salariés", a souligné Ruben Lemmens de l'organisation patronale VKW Limburg.

Leo Delcroix est notamment connu pour avoir mis fin au service militaire obligatoire en 1992, lorsqu'il était ministre de la Défense.