Genk confirme sa bonne forme offensive et s'offre une équipe d'Eupen joueuse (4-2)

Le Racing Genk a battu Eupen (4-2). Les Limbourgeois, en transition vu son activité sur le marché des transferts sortants, ont été supérieurs à des Pandas vaillants, quoique naïfs. Joseph Paintsil s'est offert un doublé, le jeune Marocain El Khanouss continue de séduire.

Les deux formations présentent le point commun d’avoir malmené le champion du FC Bruges lors des deux premières journées de la compétition. Le Racing Genk a retrouvé sa folie offensive malgré les départs de Théo Bongonda (qui négocie un transfert) et la blessure de Paul Onuachu. Si l’attraction du moment se nomme Bilal El Khanouss, c’est Joseph Paintsil qui est l’acteur principal de cette rencontre. En neuf minutes, le Ghanéen se montre sous son meilleur jour en inscrivant un doublé en neuf minutes seulement. (3e, 9e). On pourrait penser les Eupenois dans les cordes, mais c’est sans compter sur la force de réaction des hommes de Bernd Storck (coach… de Genk il y a trois mois encore). Les Pandas réagissent via leur inépuisable buteur Smail Prevljak (32e) sur une reprise dont le Bosnie a le secret.

Avant la pause, Patrik Hrosovsky vient néanmoins tarir les belles intentions eupenoises en décochant une frappe qui trouve la cible (37e). Nurudeen, le gardien eupenois, est aux fraises et son coach n’hésite pas quinze minutes avant de le remplacer par Lennart Moser.

En deuxième période, c’est Charles-Cook qui vient réduire l’écart en s’arrachant au petit rectangle, instillant le doute d’une équipe de Genk qui ne parvient plus à se détacher. La carte rouge de Stef Peeters pour double jaune dans la dernière ligne droitene calmer pas les dernières ardeurs eupenoises. Ndri a la balle d’égalisation lorsqu’il manque son centre pour Van Genechten aux portes du temps additionnel. Au bout des arrêts de jeu, Mike Trésor fait exploser le stade limbourgeois en inscrivant le but du chaos, au terme d’une action où Moser aurait pu être plus prompt… Genk signe un six sur six après sa défaite à Bruges et prouve son excellente forme.

En début de soirée, Courtrai et Saint-Trond ont partagé l'enjeu sur la pelouse du KVK. Saint-Trond enchaîne ainsi un troisième partage en autant de rencontres alors que les Coutraisiens ne comptent qu'un petit point de plus.