Genk – Charleroi : Marco Ilaimaharitra régale avec une frappe lointaine en lucarne

Une frappe lointaine en pleine lucarne. Marco Ilaimaharitra a marqué les esprits mardi soir en ouvrant le score de manière sublime lors de Genk – Charleroi. Le médian carolo s’est offert un deuxième but cette saison en profitant d’un centre mal dégagé par la défense limbourgeoise.

Isolé à environ 25 du but de Genk, le joueur malgache ne s’est pas posé de question et a lâché une frappe puissante de l’intérieur du pied qui est allée se loger dans la lucarne. Un très joli but qui a permis aux Zèbres de regagner les vestiaires avec un but d’avance.

Les Carolos ont cependant encaissé trois buts en deuxième période et ont fini par s’incliner 3-2.