Genk - Antwerp : "Il y avait penalty pour Genk à la 69e"

Pour notre consultant arbitrage, Stéphane Breda, sur la phase où le ballon touche un joueur de Genk, "le ballon vient du dessus, le bras est légèrement décollé mais il n'y a pas de mouvement de bras. Le ballon touche le buste. Et dans ces moments, l'intervention du VAR est très importante."

En revanche, sur le corner genkois, il y aurait dû y avoir penalty car le joueur est ceinturé par un adversaire anversois. Stéphane Breda : "je ne comprends pas la non-prise de décision de l'arbitre. Le VAR aurait dû intervenir car c'est une erreur manifeste de l'arbitre. Il y avait penalty pour Genk."

Et de terminer sur le coup de sifflet de l'arbitre, sur la phase qui suit, "l'arbitre a dû supposer que le joueur de Genk simulait car il y a contact entre les pieds des deux joueurs, mais on voit l'attaquant écarter un peu ses pieds, comme s'il tentait d'aller chercher un penalty. Je n'aurais alors rien sifflé et laissé la phase se jouer."