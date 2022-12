Genk annonce le transfert de Yira Sor en provenance du Slavia Prague

Le Racing Genk a annoncé mercredi le transfert de Yira Sor. L’attaquant nigérian de 22 ans, qui arrive en provenance du Slavia Prague, a paraphé un contrat jusqu’en juin 2027 pour l’actuel leader du championnat de Belgique de football.

Sor a quitté son Nigeria natal pour la République tchèque et le Banik Ostrava en février 2021. Moins d’un an plus tard, il a rejoint le Slavia Prague, où il a compilé 9 buts et 3 assists en 26 matchs toutes compétitions confondues, dont 6 réalisations en 10 rencontres de Conference League cette saison.

"Grâce à l’alliance de vitesse et de technique, il est un poison pour toutes les défenses adverses", a écrit le club limbourgeois dans son communiqué. "Son style de jeu, dynamique, ajoute de nouvelles possibilités à notre secteur offensif."

Yira Sor entamera dès à présent un programme individuel et fera son arrivée dans le noyau de Wouter Vrancken après une courte pause observée en cette fin d’année civile.

Genk est leader avec 46 points malgré sa 2e défaite de la saison, subie à Courtrai lundi.

Les Limbourgeois, qui reprendront le 8 janvier par l’accueil du Club Bruges, comptent sept longueurs d’avance sur l’Union Saint-Gilloise, son plus proche poursuivant.