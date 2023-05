Genk annonce des mesures de sécurité renforcées avant la rencontre décisive contre l’Antwerp

Le Racing Genk a décidé de prendre des mesures spéciales de sécurité en vue de la rencontre face à l’Antwerp dimanche, duel décisif dans la course au titre en Pro League. Le club a communiqué en ce sens, mardi, annonçant notamment "des contrôles renforcés à l’entrée du stade".

D’après son communiqué, le club limbourgeois aurait reçu l’information que de nombreux supporters anversois cherchaient par tous les moyens à acheter un billet pour la rencontre de la 6e et dernière journée des Champions' Play-offs, à la Cegeka Arena, et ce dans la section des supporters locaux. Or, les places revendues sous le manteau seront refusées. "À la demande expresse des forces de sécurité, Genk fait tout ce qui est en son pouvoir pour éviter tout incident", a expliqué le club. Son président Erik Gerits a annoncé les mesures déjà appliquées, et celles prévues. "Jusqu’à présent, une trentaine de supporters de Genk ont clairement fait preuve de sympathie à l’égard de l’Antwerp. Leurs billets seront donc annulés. Le jour du match, nous effectuerons des contrôles renforcés à l’entrée du stade. Pendant le match, nous surveillerons de près le comportement des supporters."

Il a également été demandé aux partenaires commerciaux qui disposaient de loges de ne pas inviter de supporters anversois dans celles-ci. "Après le mauvais comportement de plusieurs supporters anversois lors du quart de finale de la Coupe de Belgique et lors du match à domicile dans la compétition régulière, nous ne voulons pas prendre de risque pour dimanche. Nous ne tolérerons pas non plus d’irrégularités dans cette partie du stade et nous n’hésiterons pas à prendre les mesures qui s’imposent", a conclu Erik Gerits.