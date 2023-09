Genk - Anderlecht : les Mauves pour un 15/15 ? (direct commenté et audio 18h30)

Anderlecht peut-il faire le Grand-Chelem ? Tombeurs de Charleroi le weekend dernier (2-1), les Mauves restent sur quatre victoires consécutives et caracolent provisoirement en tête de Pro League. Alors peuvent-ils engranger un 5e succès de rang et confirmer qu'ils seront potentiellement plus dangereux que ce qu'on pouvait penser en début de saison ?

Le déplacement à Genk, vice-champion de Belgique et passé à un missile de Toby Alderweireld de fêter le titre, risque d'être un très bon révélateur du vrai niveau de jeu du Sporting.

Parce que malgré le parcours chaotique en Europe et un léger retard à l'allumage en championnat (7/12 dont une défaite contre Eupen) Genk reste une équipe qui dégouline de talent et raffole de ces matches à couteaux tirés.

L'an dernier, les Limbourgeois s'étaient d'ailleurs imposés à deux reprises contre Anderlecht, dominant les Mauves sans trop de difficultés lors des deux matches (0-2 à aller, 5-2 au retour).

Alors, le Sporting peut-il confirmer son renouveau en allant chercher des points sur la pelouse de Genk ? La réponse dès 18h30.