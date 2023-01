Genk a-t-il débusqué une nouvelle pépite ? La nouvelle recrue Yira Sor s’offre un superbe but pour sa 1ère titularisation

Révélation de la Conference League la saison dernière, Sor avait quitté son Nigéria natal en février 2021 pour rejoindre le Banik Ostrava, en République tchèque. Douze mois plus tard, c’est au Slavia Prague qu’il atterrissait. Sans briller dans le championnat national mais en épatant la galerie en Europe.

Sor s’est en effet offert 6 buts et 3 assists en 6 matches de Conference League l’an dernier. En seizièmes, huitièmes et quarts de finale, Fenerbahçe, Lask Linz et Feyenoord ont subi sa loi.

Des prestatins qui ont fait grimper sa cote sur le marché des transferts et qui ont manifestement convaincu Genk de s’attacher ses services.