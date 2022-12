Génie technique, leader colérique : Messi réveille sa facette 'maradonienne'

On ne l'avait jamais vu comme ça. Enervé, chambreur, vindicatif, Lionel Messi est apparu à fleur de peau lors de la victoire de l'Argentine contre les Pays-Bas, signe de sa transformation en leader total mais aussi de l'immense pression qui l'accompagne lors du Mondial.

"Qué miras bobo, qué miras ? Anda para alla, bobo". "Qu'est-ce que tu regardes, abruti ? Qu'est-ce que tu regardes ? Tire-toi, abruti". Sur des images capturées par la chaîne argentine TyC Sports après le très tendu Argentine - Pays-Bas de samedi, et qui ont depuis circulé partout, on a découvert un Messi inattendu et colérique, s'en prenant au Néerlandais Wout Weghorst.

Le journaliste argentin qui était en train d'interviewer le N.10 a même tenté de calmer le jeu, en répétant à plusieurs reprises "tranquille, Leo, tranquille".