Geneviève Lhermitte euthanasiée alors qu’elle était condamnée à perpétuité : est-ce une faveur qui lui a été accordée ?

Du côté de Mons, Sylvain nous partage son avis et son vécu : "C’est une faveur, un cadeau de Noël. Certaines personnes ont des cancers incurables, elles souffrent beaucoup et on leur refuse l’euthanasie. J’ai de multiples problèmes de santé, je souffre tous les jours. Il y a trois ans, j’ai consulté un psychiatre car je ne tenais plus, j’ai demandé l’euthanasie et elle m’a été refusée. Ma vie est foutue. C’est ridicule que des personnes comme elle accèdent à l’euthanasie et que je n’y ai pas droit alors que je souffre. Si demain, un médecin accepte, je signe tout de suite. Je vais faire une nouvelle demande, mais je sais qu’elle sera encore refusée. "