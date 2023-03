Geneviève Lhermitte, condamnée en 2008 pour quintuple infanticide, s'est fait euthanasier pour raisons psychologiques

Geneviève Lhermitte, celle qui a tué en 2007 ses cinq enfants – Yasmine, Nora, Myriam, Mina et Mehdi, âgés respectivement de 15, 12, 10, 7 et 3 ans – a été euthanasiée mardi, écrivent aujourd’hui nos confrères de SudInfo. Une information que nous a confirmée son avocat, Me Nicolas Cohen.

Cela s'est passé jour pour jour, seize ans après les événements du 28 février 2007.

En décembre 2008, Geneviève Lhermitte avait été condamnée à la prison à vie. Elle avait été libérée en 2019 et séjournait depuis au centre psychiatrique Saint-Bernard de Manage, dans le Hainaut.

Geneviève Lhermitte est décédée à l'hôpital Léonard de Vinci de Montigny-le-Tilleul. Selon Sudinfo, elle aurait demandé et obtenu l'euthanasie en raison de souffrances psychologiques sans espoir, ce que nous a confirmé la famille.