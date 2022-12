Geneviève de Fontenay souhaite "bon vent" à Sylvie Tellier

Ce samedi 17 décembre 2022, une nouvelle élection de Miss France a eu lieu. Nos voisins français ont sacré Miss Guadeloupe comme reine de beauté 2023.

Agée de 18 ans, Indira Ampiot est devenue la 93ème Miss France. Dans sa première interview, elle a déclaré : "Je vis vraiment un rêve éveillé."

Cette cérémonie est aussi un tournant pour l'institution Miss France. En effet, c'était la dernière élection pour la directrice générale de la société Miss France et ancienne Miss Sylvie Tellier.

Elle avait pris la succession de Geneviève de Fontenay en 2007.

15 ans plus tard, la rancune est toujours présente du côte de Geneviève de Fontenay. Dans un communiqué, elle déclare : "Bon vent à Sylvie Tellier".

Cindy Fabre, Miss France 2005, prend la succession de Sylvie Tellier. C'est une nouvelle qui a donné plus d'engouement à Geneviève de Fontenay : "Je remercie chaleureusement Cindy Fabre, ma Miss France 2005, pour son hommage et ses mots touchants". Elle ajoute : "Je garde un excellent souvenir de son année, de sa sympathie et lui conserve toute mon affection."

Il y a fort à parier que l'ancienne représentante de Miss France, aujourd'hui âgée de 90 ans, préfère voir Cindy Fabre plutôt que Sylvie Tellier à la tête du concours.