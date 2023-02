Genesis : la dernière scène de Phil Collins

On va évoquer les Last Time de Phil Collins au sein de Genesis…

Alors on va remonter loin, très loin même. Plus de 30 ans en arrière et nous sommes donc le 11 novembre 1991, c’est à ce moment-là qu’est sorti le 14e album de Genesis et le dernier à avoir été enregistré en compagnie de Phil Collim.

L’album We Can’t Dance, vous vous souvenez probablement de cette danse assez improbable du groupe sur le tire "I Can’t Dance" avec ce clip qui avait tourné en boucle sur MTV à l’époque et qui ne manquait pas d’une grosse dose d’autodérision…

Album qui avait été suivi par une très importante tournée. Une tournée de 55 concerts en 1992 qui connaît…

(la suite en audio).

