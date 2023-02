Genesis et Sting ont mieux gagné leur vie en 2022 que les Rolling Stones ou Brad Pitt

Le magazine Forbes a partagé sa liste des 10 "entertainers" les mieux payés du monde, et on dirait que le public a un faible pour les rock stars anglaises !

En effet, en tête de ce classement, on retrouve Genesis, qui a gagné 230 millions de dollars l’année passée, suivi de Sting, qui, à lui seul, a accumulé 210 millions de dollars. Les Rolling Stones se positionnent à la 7e place, avec 98 millions de dollars de revenus.

Les auteurs de ce classement donnent plus de détail autour de ces sommes astronomiques : Genesis a, par exemple, conclu un accord sur ses droits musicaux vendus à 300 millions de dollars avec Concord Music Group en septembre.

"L’accord comprend les droits d’édition et une sélection de revenus de musique enregistrée du groupe", indique Forbes, "ainsi que des revenus solo de Phil Collins (dont le tube "In The Air Tonight") et de ses compagnons Tony Banks et Mike Rutherford. Les royalties des tournées et de leur musique enregistrée viennent compléter ces revenus."

Sting a également vendu ses droits d’édition en 2022 à Universal Music Group. La vente comprend son travail dans The Police et sa production solo.



Voici le top 10 de Forbes :



1. Genesis, $230 million

2. Sting, $210 million

3. Tyler Perry, $175 million

4. Trey Parker & Matt Stone, $160 million

5. James L. Brooks & Matt Groening, $105 million

6. Brad Pitt, $100 million

7. The Rolling Stones, $98 million

8. James Cameron, $95 million

9. Taylor Swift, $92 million

10. Bad Bunny, $88 million