Genesis : des images de haute qualité d'une version live de "The Musical Box" à la télévision américaine en 1974

Le 25 janvier 1974, la 20e émission de la série de The Midnight Special, ce show télévisé qui a donné à de nombreux artistes leur première exposition à la télévision nationale aux États-Unis, a été diffusée.

L'émission était animée par le bluesman Steve Miller. Le groupe Brownsville Station interprétait son tube "Smokin' In The Boys Room", et on a aussi vu passer Tim Buckley, le James Cotton Blues Band et enfin, Genesis, dont l'album Selling England By The Pound était sorti au mois de septembre précédent.

Le tournage du Midnight Special de Genesis a eu lieu juste avant Noël 1973, à la suite d'une résidence de six concerts en trois jours au Roxy Theater de Los Angeles, à la fin de la première étape nord-américaine de la tournée Selling England By The Pound.

Lors de ce concert, le groupe a interprété deux chansons, qui ne figuraient pas sur cet album. Ils ont joué "The Musical Box", le premier morceau de Nursery Cryme, sorti en 1971, et "Watcher In The Skies", le premier morceau de Foxtrot, sorti l'année suivante.

Il n'y a pas encore de trace de "Watcher In The Skies", mais la vidéo devrait sans doute sortir prochainement. En attendant, profitez de ces images d'une qualité irréprochable du Genesis de l'ère Peter Gabriel à son apogée. Il portait à l'époque son masque de vieillard pour incarner le vieillissant Henry, le personnage de "The Musical Box" dont la tête est coupée par un maillet de croquet.