Genesis démarre sa tournée européenne : les fans s'inquiètent sur l'état de santé de Phil Collins

Ce lundi 7 mars, Genesis a donné son premier concert de 2022 à la Mercedes-Benz Arena de Berlin pour débuter sa tournée européenne, probablement la dernière.

"Lorsque nous clôturerons le dernier concert l’année prochaine, ce sera tout", a déclaré Tony Banks (claviériste) en septembre 2021. Il poursuit : "Je dirais que si vous voulez voir Genesis, ne remettez pas ça à la prochaine fois. Nous ne sommes pas comme les Rolling Stones".

Cette tournée s’achèvera le 26 mars au O2 Arena de Londres. Il n’est pas impossible que le groupe change d’avis et poursuive sa tournée (d’autant plus qu’il n’a pas annoncé de concerts en Italie où il connaît un grand succès), mais Phil Collins a de lourds problèmes de santé. Le chanteur est probablement impatient de mettre un terme à ces successions de concerts épuisants.

La setlist était identique à celle proposée lors de la dernière tournée en date du groupe, The Last Domino ?, qui s’était interrompue en cours de route dû à la pandémie. Les fans ont ainsi eu le plaisir d’écouter des hits tels que "I Can’t Dance", "That’s All", "Land of Confusion", "Duchess" et "Domino" et une poignée de morceaux de la période avec Peter Gabriel comme "I Know What I Like", "The Lamb Lies Down on Broadway" et "The Carpet Crawlers".

Découvrez les performances des titres "Tonight Tonight Tonight" et "Invisible Touch" filmés par un fan à la Mercedes-Benz Arena de Berlin :