Genesio, entraîneur de Rennes, sur Theate : "Même sans jouer il a laissé des forces au Mondial"

Titulaire indiscutable depuis le début de saison au Stade Rennais, Arthur Theate vient de s’asseoir sur le banc pendant deux matchs entiers. Une situation que son entraîneur explique par une relative fatigue.

Avancer que les histoires d’amour finissent mal serait certainement présomptueux et alarmiste. Mais, il n’en reste pas moins que Theate traverse sa première petite crise depuis son arrivée en Bretagne. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, son entraîneur, Bruno Genesio tient néanmoins à relativiser. "Je n’aime pas entendre que je l’ai déclassé. Disons que sa situation actuelle découle d’une analyse de ses derniers matchs. Il a eu cette coupure avec la Coupe du monde. Même sans jouer il y a sans doute laissé des forces. On sait à quel point un Mondial peut être usant mentalement. Mais le plus important c’est qu’il réagisse très bien à l’entraînement" concluait le mentor.

À voir si ce sera suffisant pour retrouver une place dans le onze. D’autant plus qu’avec leur élimination en Ligue Europa, les Rennais ne joueront plus qu’un match par semaine et la rotation sera moindre.