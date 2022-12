Générer du texte en réponse à des questions, et si ChatGPT était l’innovation numérique de l’année ?

Une innovation que vont adorer les étudiants et qui va être le cauchemar des professeurs. Je vais vous faire découvrir un outil ultra-puissant et encore assez confidentiel. Et d’ailleurs, j’en remercie le fils d’un grand homme d’affaires, John, qui habite à Londres et qui se reconnaîtra. Merci donc John de m’avoir fait découvrir ChatGPT, un logiciel qui rend fou mais absolument dingue tous les geeks de la Terre et qui pourrait même poser un gros souci à Google Share GPT.

Sans doute l’innovation de l’année, en tout cas selon mes confrères de BFM Business. En fait, c’est un outil conversationnel, une boîte de dialogue si vous voulez, dotée d’une intelligence artificielle absolument ébouriffante. ChatGPT répond à toutes les questions que vous vous posez par écrit ou oralement avec une précision hors norme. Et la dernière version est en accès libre sur le Net. Il suffit de donner son adresse e-mail et le tour est joué. Mais pour y faire quoi ? Tout simplement tout. Absolument tout, les professeurs vont en avoir peur.