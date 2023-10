"Générations maestras" : une journée musicale pour fêter les cheffes d’orchestre

En plus des concerts et prises de paroles, ce 8 octobre sera diffusé Divertimento de Marie-Castille Mention-Schaar. Le film est inspiré du parcours singulier de Zahia Ziouani et de sa sœur Fettouma. La première rêve de devenir cheffe d’orchestre et la seconde, violoncelliste professionnelle. À force de conviction et de détermination, les deux jeunes femmes, d’origine algérienne et vivant dans la banlieue parisienne, surmontent les obstacles pour faire leur place dans le monde élitiste et sexiste de la musique classique en créant leur propre orchestre : Divertimento en Seine-Saint-Denis.

Il est à noter que plus que jamais, le monde de l’audiovisuel semble s’intéresser aux carrières de cheffes d’orchestre. En effet, la carrière de Zahia Ziouani fait également le sujet du documentaire Zahia, un temps d’avance. Il y a aussi le documentaire The conductor autour de la cheffe américaine Marin Alsop. Ou encore Maestra de Maggie Contreras qui suit plusieurs femmes du monde entier alors qu’elles participent au concours La Maestra à la philharmonie de Paris. Sans oublier le film de fiction Tàr de Todd Field, pour lequel Cate Blanchett a remporté la Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine à la Mostra de Venise bien que le scénario ait soulevé de nombreuses critiques. Toutes ces productions sont très récentes et témoignent sans conteste d’un vent nouveau.